DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.844 +0,1%Bitcoin75.055 +1,2%Euro1,1933 -0,9%Öl67,98 +0,4%Gold5.302 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten

28.01.26 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.933,2 PKT -61,4 PKT -1,02%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Kursverluste bei den Aktien des Luxuskonzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und letztlich auch beim Halbleiterbranchen-Ausrüster ASML (ASML NV) haben den EuroStoxx 50 am Mittwoch belastet. Der Druck nahm am Nachmittag durch die in New York etwas abflauende Euphorie im Technologiesektor zu, wo sich Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und nachbörslichen Geschäftszahlen einiger Tech-Schwergewichte offensichtlich nicht mehr allzu weit vorwagen wollten. Der Eurozonen-Leitindex beendete den Handel mit minus 1,02 Prozent auf seinem Tagestief von 5.933,20 Punkten.

Wer­bung

Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,52 Prozent auf 10.154,43 Zähler. Beim schweizerischen SMI stand ein Abschlag von 1,46 Prozent auf 13.023,81 Punkte zu Buche, hier belasteten Pharmawerte.

Eine Zinsänderung in den USA gilt als unwahrscheinlich, weshalb die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell um so mehr Beachtung finden sollten. "Interessant dürfte sein, ob noch bis Mai an der Zinsschraube gedreht wird", so Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets. Denn dann wird "Powell die US-Notenbank verlassen und voraussichtlich durch einen Trump-Befürworter ersetzt werden."

Am Markt setzten die Zahlen von Schwergewichten Akzente. Deutliche Gewinne in Rekordhöhen gab es zunächst für die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV), aus dem Handel gingen sie aber 1,9 Prozent schwächer. Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte der Niederländer kräftig an. Im Schlussquartal erzielte ASML bei Umsatz und Auftragseingang Rekordwerte. Die Analystenkonferenz am Nachmittag zum vorgelegten Zahlenwerk zeigte aber, dass sich Experten Sorgen machen, ob ASML seine Kapazitäten schnell genug ausbauen kann, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Wer­bung

Andere Halbleiterwerte wie Infineon und STMicroelectronics stiegen gleichwohl im Sog des starken Auftragseingangs von ASML um 2,6 beziehungsweise 2,2 Prozent. Gute Nachrichten für die Branche gab es auch vom südkoreanischen Chiphersteller SK hynix sowie am Vorabend von Texas Instruments aus den USA.

Das genaue Gegenteil für die eigene Branche bewirkten die Zahlen von LVMH. Der Luxusgüterhersteller hatte im vergangenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn erzielt als im Jahr zuvor. Grund war ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. So sank vor allem in Europa die Nachfrage im zweiten Halbjahr. Dazu trübten die Handelskonflikte die Konsumlaune vor allem im Wein- und Spirituosengeschäft in Kernmärkten wie China und den USA. Die Aktien fielen als EuroStoxx-Schlusslicht um 7,9 Prozent. Das zog auch andere Luxuswerte wie Hermes (Hermès (Hermes International)), Kering und Richemont mit nach unten.

Hohe Abschläge verzeichnete der Pharmasektor (STOXX EU600 Health Care). Belastend dürfte ein Entscheid in den Vereinigten Staaten gewirkt haben, der den Spielraum für höhere Medikamentenpreise einschränke, hieß es am Markt. Für die Branche sei dies zwar nur indirekt relevant, dennoch dürfte die Unsicherheit im Sektor weiter zunehmen. Roche sanken um 3,3 Prozent und Sanofi um 2,8 Prozent.

Wer­bung

Besser sah es für Volvo (Volvo AB (B)) mit einem Kursplus von 2,6 Prozent aus. Zwar hatte die anhaltend maue Nachfrage dem Lkw-Bauer auch im Schlussquartal zugesetzt, doch trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn schlossen die Schweden besser als erwartet ab. Nach der langen Nachfrageschwäche sieht das Management für 2026 Lichtblicke, unter anderem auf dem nordamerikanischen Markt./ajx/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:30ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten
18:25Lithografie-Systeme: Rekordbuchungen für ASML wegen KI
18:12Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten
17:58Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
17:48Geschäftgeheimnisse von o9 gestohlen? SAP stellt drei Führungskräfte frei
17:18ASML Q4 Results Reveal 'Insane' $46B Backlog
16:50Verdacht der Geldwäsche: Bundeskriminalamt: Aufsehenerregende Razzia bei der Deutschen Bank
16:50Porsche, Nao, Deutsche Bank, Powell, Videokonferenzen, Fifa - das war Mittwoch, 28.01.2026
mehr