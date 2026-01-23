Zalando Aktie
Marktkap. 6,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Zalando mache umsatzseitig Fortschritte, dem gegenüber stünden aber Prognoserisiken und eine hohe Volatilität./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|10:01
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
