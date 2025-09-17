DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,40 +0,5%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
Größter Einzelaktionär

Zalando-Aktie klettert an DAX-Spitze - Großaktionär kauft zu

18.09.25 12:45 Uhr
Zalando-Aktie boomt: Großaktionär treibt Kurs hoch! | finanzen.net

Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag die DAX-Spitze erobert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
27,04 EUR 1,05 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt stieg der Aktienkurs um 4,87 Prozent auf 27,11 Euro. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein.

Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Povlsen mit mehr als zehn Prozent größter Einzelaktionär bei Zalando und verfügt über ein Nettovermögen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

