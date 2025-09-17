Zalando-Aktie klettert an DAX-Spitze - Großaktionär kauft zu
Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag die DAX-Spitze erobert.
Zuletzt stieg der Aktienkurs um 4,87 Prozent auf 27,11 Euro. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein.
Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Povlsen mit mehr als zehn Prozent größter Einzelaktionär bei Zalando und verfügt über ein Nettovermögen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
