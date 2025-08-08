Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt
Die von Zalando geplante Herausdrängung der Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU rückt näher.
Werte in diesem Artikel
Wie der Online-Modehändler mitteilte, sollen die Aktionäre am 22. September auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Squeeze-Out abstimmen. Zalando hält bereits über 90 Prozent an ABOUT YOU. Die Minderheitsaktionäre sollen mit 6,50 Euro je Aktie in bar denselben Preis bekommen wie die übrigen Anteilseigner im Übernahmeangebot.
DOW JONES
T. Schneider / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images
