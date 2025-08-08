DAX24.070 -0,4%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,59 +2,1%Dow44.125 -0,1%Nas21.440 -0,1%Bitcoin103.191 +0,8%Euro1,1621 -0,2%Öl66,84 +0,8%Gold3.361 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street startet stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI,DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt
Manchester United-Aktie im Plus: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United Manchester United-Aktie im Plus: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Squeeze-Out voraus

Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt

11.08.25 15:41 Uhr
Übernahme-Trommel wird gerührt! Zalando will ABOUT YOU-Aktionäre zum Ausstieg zwingen - und so reagieren die Aktien | finanzen.net

Die von Zalando geplante Herausdrängung der Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU rückt näher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABOUT YOU
6,73 EUR 0,02 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23,31 EUR -0,07 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Online-Modehändler mitteilte, sollen die Aktionäre am 22. September auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Squeeze-Out abstimmen. Zalando hält bereits über 90 Prozent an ABOUT YOU. Die Minderheitsaktionäre sollen mit 6,50 Euro je Aktie in bar denselben Preis bekommen wie die übrigen Anteilseigner im Übernahmeangebot.

Wer­bung

Für die Zalando-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 23,05 Euro nach unten, während ABOUT YOU-Papiere 0,44 Prozent auf 6,74 Euro nachgeben.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABOUT YOU

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABOUT YOU

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen