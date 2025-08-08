Squeeze-Out voraus

Die von Zalando geplante Herausdrängung der Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU rückt näher.

Wie der Online-Modehändler mitteilte, sollen die Aktionäre am 22. September auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Squeeze-Out abstimmen. Zalando hält bereits über 90 Prozent an ABOUT YOU. Die Minderheitsaktionäre sollen mit 6,50 Euro je Aktie in bar denselben Preis bekommen wie die übrigen Anteilseigner im Übernahmeangebot.

Für die Zalando-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 23,05 Euro nach unten, während ABOUT YOU-Papiere 0,44 Prozent auf 6,74 Euro nachgeben.

