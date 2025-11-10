Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.
Werte in diesem Artikel
Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich.
Die Zalando-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,17 Prozent auf 22,50 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zalando News
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen