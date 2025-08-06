DAX24.333 +1,7%ESt505.348 +1,6%Top 10 Crypto15,87 +3,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.846 +1,2%Euro1,1650 -0,1%Öl67,32 +0,5%Gold3.384 +0,4%
Einstufung im Blick

Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

07.08.25 14:58 Uhr
Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane, der das Zalando-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe eine leichte Anhebung der Ergebniszielspanne für 2025 vorgelegt, die jedoch hauptsächlich auf sinkenden Kosten und nicht auf stärkeren Umsatzaussichten beruhe, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Um 14:42 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 23,48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 40,55 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.359.488 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2025 um 27,5 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

