DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -0,4%Nas23.501 -0,3%Bitcoin77.337 -0,2%Euro1,1626 -0,2%Öl62,78 -1,7%Gold4.191 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'

08.12.25 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
119,60 EUR 0,50 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
17:16Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Aurubis HaltenDZ BANK
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17:16Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Aurubis HaltenDZ BANK
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen