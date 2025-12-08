ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:16
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|05.12.2025
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|05.12.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:16
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|05.12.2025
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|05.12.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.2024
|Aurubis Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen