MÄRKTE ASIEN/Seoul sehr fest - Autoaktien weiter im Rallymodus

05.12.25 08:50 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkte hat am Freitag überwiegend eine freundliche Stimmung geherrscht. Nachdem sich an den US-Börsen am Vortag bei den Indizes nur sehr wenig getan hatte und somit klarere Vorgaben fehlten, ging es lediglich in Tokio nach unten und das mit 1,1 Prozent auf 50.492 Punkte auch recht deutlich. Am Vortag war das Marktbarometer aber noch deutlicher gestiegen, so dass einige Akteure vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen haben dürften.

Dazu wurden die jüngsten Signale einer Zinserhöhung in Japan möglicherweise bereits in der kommenden Woche als Belastungsfaktor genannt. Nach einer Anhebung des Leitzinsziels von 0,5 auf 0,75 Prozent auf der Sitzung am 18. und 19. Dezember dürfte die Bank of Japan ihren Leitzins alle sechs Monate weiter anheben, erwartet Volkswirt Takayasu Kudo von der Bank of America. Die Renditen japanischer Staatsanleihen hatten mit den Zinssignalen zuletzt bereits angezogen. Am Berichtstag lag die Zehnjahresrendite mit rund 1,940 Prozent auf dem höchsten Stand seit 18 Jahren.

Klarer Tagessieger in der Region war Seoul. Der Kospi schoss um 1,8 Prozent nach oben. Dazu trugen weiter kräftig gestiegene Kurse im Autosektor bei. Sie profitierten weiter davon, dass die USA die Zölle auf koreanische Fahrzeuge und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt hatten. Hyundai Motor erreichten ein Allzeithoch und führten die Rally an. Der Kurs schoss den vierten Tag in Folge nach oben, diesmal um 11 Prozent. Kia und KG Mobility legten um 2,7 bzw. 1,8 Prozent zu.

Aufwärts ging es auch mit den Indizes in Schanghai und in Hongkong, die im Handelsverlauf noch nah an den Vortagesschlussständen gelegen hatten. Der Shanghai-Composite legte nach einem Schlussspurt um 0,7 Prozent zu, der HSI in Hongkong lag im Späthandel 0,7 Prozent im Plus. In Sydney ging es wie am Vortag leicht nach oben, hier stützte zuletzt wieder verstärkt aufgekommene Zinssenkungshoffnung mit Blick auf die australische Notenbank.

Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für den Halbleitertitel Renesas nach dem über 10-prozentigen Kurssprung am Vortag um 2,8 Prozent zurück. Softbank Group zogen nach dem ebenfalls starken Anstieg am Vortag dagegen weiter an, diesmal um 6,0 Prozent. Softbank-Chef Son arbeitet mit der Trump-Administration an "Trump Industrial Parks" und plant, einen Teil der von Japan zugesagten 550 Milliarden Dollar aus dem Handelsabkommen in US-KI-Fabriken und Chip-Ausrüstung zu investieren.

In Sydney gingen Rio Tinto 1,5 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Rohstoffriese hatte angekündigt, Kostensenkungen anzustreben und Vermögenswerte verkaufen zu wollen, um das Geschäft zu verschlanken. Die Analysten der UBS kommentierten die Pläne als "evolutionär, nicht revolutionär". Der Ausblick für 2026 entspreche weitgehend den Erwartungen und es sei keine wesentliche Änderung der Gewinnprognosen zu erwarten.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.634,60 +0,2% +5,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.491,87 -1,1% +25,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.100,05 +1,8% +70,9% 07:30

Shanghai-Comp. 3.902,81 +0,7% +15,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.115,30 +0,7% +28,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1669 0,2 1,1644 1,1668 +12,7%

EUR/JPY 180,21 -0,2 180,54 180,83 +11,2%

EUR/GBP 0,8737 -0,0 0,8739 0,8743 +5,6%

GBP/USD 1,3356 0,2 1,3326 1,3346 +6,7%

USD/JPY 154,44 -0,4 155,05 154,98 -1,3%

USD/KRW 1.468,41 -0,3 1.473,44 1.470,26 -0,6%

USD/CNY 7,0724 -0,1 7,0776 7,0731 -1,9%

USD/CNH 7,0657 -0,0 7,0691 7,0622 -3,8%

USD/HKD 7,7839 0,0 7,7827 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6626 0,3 0,6608 0,6617 +6,7%

NZD/USD 0,5777 0,3 0,5763 0,5778 +3,1%

BTC/USD 92.319,50 -0,1 92.403,50 93.202,15 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,60 59,67 -0,1% -0,07 -17,0%

Brent/ICE 63,27 63,26 +0,0% +0,01 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.225,79 4.207,93 +0,4% +17,86 +60,2%

Silber 58,18 57,125 +1,8% +1,06 +102,6%

Platin 1.429,16 1.418,53 +0,7% +10,63 +63,7%

Kupfer 5,40 5,29 +2,1% +0,11 +31,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 02:51 ET (07:51 GMT)

