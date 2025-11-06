Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur thyssenkrupp-Aktie im Überblick.
Im Oktober 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.
5 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,06 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 9,076 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|10,00 EUR
|10,18
|22.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 EUR
|21,20
|22.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|11,50 EUR
|26,71
|20.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2025
|Deutsche Bank AG
|11,50 EUR
|26,71
|03.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 EUR
|-30,59
|02.10.2025
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
