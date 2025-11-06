DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,06 -2,1%Nas23.171 -1,4%Bitcoin88.074 -2,6%Euro1,1546 +0,4%Öl63,21 -0,5%Gold3.990 +0,3%
Analysten-Prognosen

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

06.11.25 19:15 Uhr
Oktober 2025: Analysten ziehen Bilanz zur thyssenkrupp-Aktie | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur thyssenkrupp-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,00 EUR -0,23 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.

5 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,06 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 9,076 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG10,00 EUR10,1822.10.2025
Jefferies & Company Inc.11,00 EUR21,2022.10.2025
Jefferies & Company Inc.11,50 EUR26,7120.10.2025
DZ BANK--20.10.2025
Deutsche Bank AG11,50 EUR26,7103.10.2025
JP Morgan Chase & Co.6,30 EUR-30,5902.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

