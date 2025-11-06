Analysten-Prognosen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur thyssenkrupp-Aktie im Überblick.

Im Oktober 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.

5 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,06 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von thyssenkrupp auf 9,076 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 10,00 EUR 10,18 22.10.2025 Jefferies & Company Inc. 11,00 EUR 21,20 22.10.2025 Jefferies & Company Inc. 11,50 EUR 26,71 20.10.2025 DZ BANK - - 20.10.2025 Deutsche Bank AG 11,50 EUR 26,71 03.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 6,30 EUR -30,59 02.10.2025

