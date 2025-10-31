DAX23.992 -0,5%Est505.676 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Stühlerücken

thyssenkrupp-Aktie etwas leichter: thyssenkrupp Steel bekommt neue Chefin

31.10.25 10:29 Uhr
thyssenkrupp-Aktie gibt leicht nach: thyssenkrupp Steel mit neur Chefin an Bord! | finanzen.net

thyssenkrupp Steel tauscht nach gut einem Jahr erneut seinen Vorstandssprecher aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,24 EUR -0,06 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Geführt wird die Stahltochter des Ruhrkonzerns künftig von Marie Jaroni, wie das Unternehmen in Duisburg mitteilte. Der Aufsichtsrat berief die Managerin, die bisher für die Ressorts Vertrieb und Transformation im Vorstand saß, auf den CEO-Posten und verlängerte ihren Vertrag mit Wirkung zum 1. November um fünf Jahre.

Wer­bung

Der bisherige Vorstandssprecher und COO Dennis Grimm, der erst seit August vergangenen Jahres an der Firmenspitze stand, legte seine Ämter nieder. Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung.

Jaroni habe in den vergangenen Jahren wesentliche Weichenstellungen beim Stahl vorgenommen, sagte Aufsichtsratschefin Ilse Henne. Als CEO könne sie mit ihrem Vorstandsteam thyssenkrupp Steel in eine erfolgreiche Zukunft führen. Auch die Arbeitnehmerseite zeigte sich zufrieden mit der Wahl. Jaroni habe die Verhandlungen zu einem Sanierungstarifvertrag "ziel-, konsensorientiert und fair geführt", sagte Hennes Stellvertreter Knut Giesler von der IG Metall.

Jaroni übernimmt den Angaben zufolge übergangsweise auch die operative Produktionsverantwortung und die strategische Unternehmensführung.

Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,39 Prozent im Minus bei 9,30 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen