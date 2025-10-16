IPO voraus

Die Aktien der thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen.

Das teilte die Indexbetreiberin Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, am Mittwochabend mit. Damit werde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen könnten. An diesem einen Tag werde der MDAX auf Basis von 51 Unternehmen berechnet. Mit dem Ende des XETRA-Handels werde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.

Via XETRA fielen thyssen-Aktien am Donnerstag schlussendlich um 4,28 Prozent auf 11,96 Euro.

DOW JONES