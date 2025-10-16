thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag verlustreich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 12,09 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 12,09 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,60 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 2.184.423 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 74,41 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,82 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,281 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

