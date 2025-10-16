DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.297 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -4,0%Nas22.574 -0,4%Bitcoin92.949 -2,2%Euro1,1690 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Französische Kartellwächter erlauben Airbus Übernahme von Spirit-Werken

16.10.25 19:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203,50 EUR -0,25 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Spirit AeroSystems Holdings Inc.
32,74 EUR -0,26 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit AeroSystems erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden. Der europäische Flugzeughersteller ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit-Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 13:37 ET (17:37 GMT)

In eigener Sache

