Marktkap. 160,12 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

08:41 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
206,20 EUR 2,05 EUR 1,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. David H Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit robusten Geschäftszahlen, die die Risiken mit Blick auf die Unternehmensziele für das Gesamtjahr verringern sollten./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
204,75 €		 Abst. Kursziel*:
7,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
206,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:41 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Ausblick auf Quartalsbilanz Erste Schätzungen: Airbus SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: Airbus SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Dienstagnachmittag
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Boeing, Airbus and Embraer
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 6-10 October 2025
Financial Times Embraer predicts challenge to Boeing and Airbus duopoly
Business Times Airbus needs to deliver 300 more aircraft to hit annual goal
Business Times Airbus A320 ousts Boeing 737 as most-delivered jet in history
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 29 Sept. to 3 Oct. 2025
Zacks Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Is Up 0.44% in One Week: What You Should Know
Business Times Airbus walks political tightrope with US, China expansion
