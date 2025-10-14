JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. David H Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit robusten Geschäftszahlen, die die Risiken mit Blick auf die Unternehmensziele für das Gesamtjahr verringern sollten./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

