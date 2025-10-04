DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin103.801 -0,3%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Im abgelaufenen Monat

Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

04.10.25 17:28 Uhr
Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,85 EUR 1,00 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG220,00 EUR11,4730.09.2025
Deutsche Bank AG209,00 EUR5,9026.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.230,00 EUR16,5419.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4716.09.2025
RBC Capital Markets220,00 EUR11,4715.09.2025
RBC Capital Markets200,00 EUR1,3405.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0005.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4704.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0001.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

