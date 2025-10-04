Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

Im abgelaufenen Monat

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.

Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 220,00 EUR 11,47 30.09.2025 Deutsche Bank AG 209,00 EUR 5,90 26.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. 230,00 EUR 16,54 19.09.2025 UBS AG 220,00 EUR 11,47 16.09.2025 RBC Capital Markets 220,00 EUR 11,47 15.09.2025 RBC Capital Markets 200,00 EUR 1,34 05.09.2025 Jefferies & Company Inc. 225,00 EUR 14,00 05.09.2025 UBS AG 220,00 EUR 11,47 04.09.2025 Jefferies & Company Inc. 225,00 EUR 14,00 01.09.2025

