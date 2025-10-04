Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.
9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|30.09.2025
|Deutsche Bank AG
|209,00 EUR
|5,90
|26.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|230,00 EUR
|16,54
|19.09.2025
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|16.09.2025
|RBC Capital Markets
|220,00 EUR
|11,47
|15.09.2025
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|1,34
|05.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|225,00 EUR
|14,00
|05.09.2025
|UBS AG
|220,00 EUR
|11,47
|04.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|225,00 EUR
|14,00
|01.09.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
