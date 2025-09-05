DAX23.745 +0,6%ESt505.341 +0,4%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Millionenhöhe

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

08.09.25 09:49 Uhr
Airbus-Aktie fester: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme läuft | finanzen.net

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat angekündigt, bis zu 4,14 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen, die für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und aktienbasierte Vergütungspläne genutzt werden sollen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,16 EUR 1,94 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Rückkaufprogramm soll bis zum 16. Januar 2026 auf dem offenen Markt durchgeführt werden, teilte der Konzern mit.

Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Millionen Aktien sei eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf soll am 8. September, dem Berichtstag, beginnen und bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden.

Für die Airbus-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,65 Prozent aufwärts auf 186,82 Euro.

DJG/sha/flf

DOW JONES

