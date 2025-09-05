Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet
Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat angekündigt, bis zu 4,14 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen, die für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und aktienbasierte Vergütungspläne genutzt werden sollen.
Das Rückkaufprogramm soll bis zum 16. Januar 2026 auf dem offenen Markt durchgeführt werden, teilte der Konzern mit.
Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Millionen Aktien sei eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf soll am 8. September, dem Berichtstag, beginnen und bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden.
Für die Airbus-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,65 Prozent aufwärts auf 186,82 Euro.
Bildquellen: Airbus, Airbus Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
