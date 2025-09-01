DAX23.692 +0,4%ESt505.324 ±-0,0%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.192 -0,7%Euro1,1644 -0,2%Öl66,94 -0,7%Gold3.541 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Analystenmeinung

UBS-Favoritenwechsel treibt Airbus auf Rekordhoch, MTU-Aktie fällt ab

04.09.25 11:05 Uhr
Airbus-Aktie profitiert von UBS-Kaufempfehlung - MTU abgestuft | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
369,40 EUR -9,20 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein Favoritenwechsel der UBS von MTU zu Airbus hat am Donnerstag die Aktien der beiden im Flugzeugbau aktiven DAX-Unternehmen in unterschiedliche Richtungen geschickt. So hievte die frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Schweizer Großbank für Airbus die Titel des Flugzeugbauers um ein Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei etwas über 187 Euro. Die Anteile des Triebwerksbauers MTU Aero Engines, die von "Buy" auf "Neutral" abgestuft wurden, bildeten zugleich mit minus 1,95 Prozent auf 371,60 Euro das Schlusslicht im Leitindex.

Wer­bung

Branchenanalyst Ian Douglas-Pennant traut Airbus in seiner Studie mit einem Kursziel von 220 Euro einen weiteren Rekordlauf zu. Der Experte ist optimistisch, dass der Flugzeugbauer angesichts einer verbesserten Teileversorgung in der Produktion künftig die hohe, aufgestaute Nachfrage besser werde bedienen können.

MTU ist mit seinen Triebwerken ein wichtiger Lieferant von Airbus, doch hier gibt sich der Experte nun vorsichtiger. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen, argumentiert er mit Blick auf den Aktienkurs. Die Zeit, in der MTU die Erwartungen im Service-Geschäft - also rund um Wartung und Instandhaltung von Triebwerken - übertroffen und dann die Ziele höher gesteckt habe, könnte zu Ende gehen.

Die beiden Aktien waren in den vergangenen Monaten ähnlich deutlich gestiegen: Bei Airbus hatte des Jahresplus am Vortag knapp 20 Prozent betragen und bei MTU knapp 18 Prozent. Während die Airbus-Aktien ihre Rekordrally nun also fortsetzten, haben MTU sich von ihrer Bestmarke um mehr als sechs Prozent entfernt.

/tih/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
08:01MTU Aero Engines NeutralUBS AG
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.06.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
07.05.2025MTU Aero Engines HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen