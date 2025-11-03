DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
MTU Aero Engines Aktie

370,00 EUR -3,70 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 20,34 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Buy

08:16 Uhr
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG
370,00 EUR -3,70 EUR -0,99%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter schrieb in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar, auf einer Roadshow in Italien sei seine Zuversicht für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkbauers gestärkt worden. MTU biete die Perspektive auf das höchste Flottenwachstum bis 2044 und sei damit auf bestem Weg zu einer klareren Neubewertung der Aktie. MTU bleibt seine erste Wahl im Bereich der kommerziellen Luftfahrt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
373,70 €		 Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
370,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
421,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:16 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

