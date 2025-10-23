DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,21 +0,1%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.627 +0,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,23 +0,4%Gold 4.063 -1,5%
MTU Aero Engines Aktie

381,10 EUR -6,40 EUR -1,65 %
STU
Marktkap. 20,36 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

09:41 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
446,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
385,20 €		 Abst. Kursziel*:
15,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
381,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,03%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09:41 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
23.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
23.10.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

