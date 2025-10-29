DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
382,20 EUR +3,70 EUR +0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,38 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

13:01 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
382,20 EUR 3,70 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 430 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller sei weiterhin auf dem Wachstumsweg und die Aktie vergleichsweise günstig, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
443,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
379,90 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
382,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
421,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

13:01 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktienbewertung Buy von Deutsche Bank AG für MTU Aero Engines-Aktie Buy von Deutsche Bank AG für MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittag ins Plus
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Vormittag an
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Nachmittag nach
finanzen.net UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral'
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen