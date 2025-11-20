DAX23.396 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.469 +0,3%Euro1,1518 -0,2%Öl64,10 +0,7%Gold4.056 -0,5%
Index im Blick

Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag fester

20.11.25 12:25 Uhr
Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag fester

Heute wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 9.572,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,722 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9.507,40 Punkte an der Kurstafel, nach 9.507,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 9.507,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9.584,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.403,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.288,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.085,07 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,88 Prozent zu. Bei 9.930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7.544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Halma (+ 12,11 Prozent auf 37,13 GBP), Airtel Africa (+ 3,92 Prozent auf 3,07 GBP), Rolls-Royce (+ 2,88 Prozent auf 10,97 GBP), BAE Systems (+ 2,76 Prozent auf 17,72 GBP) und Melrose Industries (+ 2,28 Prozent auf 6,11 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen JD Sports Fashion (-3,18 Prozent auf 0,78 GBP), Burberry (-2,78 Prozent auf 11,20 GBP), RS Group (-1,94 Prozent auf 5,56 GBP), Vodafone Group (-1,81 Prozent auf 0,90 GBP) und Fresnillo (-1,41 Prozent auf 23,76 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17.989.751 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,581 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

