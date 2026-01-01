US-Handelsbilanzdefizit im Oktober halb so hoch wie erwartet

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Oktober nur halb so groß wie erwartet gewesen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, lag es bei 29,4 (September revidiert: 48,1) Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 58,4 Milliarden Dollar gerechnet. Basis war ein vorläufiger September-Wert von 52,8 Milliarden Dollar gewesen. Die Exporte stiegen um 2,6 Prozent auf 302,0 Milliarden Dollar, die Importe nahmen dagegen um 3,2 Prozent auf 331,4 Milliarden Dollar ab.

January 08, 2026 08:47 ET (13:47 GMT)