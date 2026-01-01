DAX25.135 +0,1%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.465 -0,5%Bitcoin77.449 -0,9%Euro1,1671 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.446 -0,3%
US-Handelsbilanzdefizit im Oktober halb so hoch wie erwartet

08.01.26 14:47 Uhr

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Oktober nur halb so groß wie erwartet gewesen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, lag es bei 29,4 (September revidiert: 48,1) Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 58,4 Milliarden Dollar gerechnet. Basis war ein vorläufiger September-Wert von 52,8 Milliarden Dollar gewesen. Die Exporte stiegen um 2,6 Prozent auf 302,0 Milliarden Dollar, die Importe nahmen dagegen um 3,2 Prozent auf 331,4 Milliarden Dollar ab.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 08:47 ET (13:47 GMT)