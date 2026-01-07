DAX25.108 -0,1%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,79 +0,7%Gold4.423 -0,7%
MARKT USA/Wall Street mit Abgaben erwartet - Rüstungswerte mit Erholung

08.01.26 11:57 Uhr
Die negative Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzten. Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,2 Prozent. Damit dürfte sich die Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd ausweiten. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 hatten zwar zur Wochenmitte erneut neue Allzeithochs markiert, doch im Anschluss hatten die Indizes den Rückwärtsgang eingelegt.

Die Investoren haben die geopolitischen Spannungen, die mit Venezuela und Grönland verbunden sind, vielleicht ignoriert, aber sie schauen nach wie vor stark auf die konjunkturelle Entwicklung, was bedeutet, dass die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die vorbörslich veröffentlicht werden, den Markt bewegen könnten, heißt es. Sie könnten zudem einen weiteren Hinweis auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember am Freitag liefern. Die am Vortag veröffentlichte Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Dezember ungefähr im erwarteten Rahmen gestiegen.

"Ein sich stabilisierender Arbeitsmarkt setzt die US-Notenbank weniger unter Druck, die Zinsen zu senken, aber der politische Wille dazu bleibt stets vorhanden", sagt Derren Nathan, Leiter Aktien-Research bei Hargreaves Lansdown. Er fügt hinzu, dass die Inflation "der Elefant im Raum" sei, weil der jüngste Regierungsstillstand die Preisdaten verzögert habe.

An weiteren US-Konjunkturdaten stehen am Berichtstag die Handelsbilanz für Oktober sowie die Produktivität ex Agrar für das dritte Quartal auf der Agenda.

Die US-Rüstungswerte erholen sich vorbörslich von ihren kräftigen Vortagesverlusten. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, den Branchenunternehmen Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu verbieten. Diese und übertrieben hohe Vergütungen für das Management verhindern seiner Meinung nach Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung. Trump kündigte aber auch an, dass der US-Verteidigungshaushalt bis 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar ansteigen soll. Die Aktien von Lockheed Martin gewinnen 6,7 Prozent und Northrop Grumman legen um 7,3 Prozent zu.

Applied Digital klettern um 7,4 Prozent. Der bereinigte Gewinne des Anbieters von KI-Infrastruktur übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen und der Umsatz hat sich etwa verdreifacht. Constellation Brands steigen um 2,3 Prozent. Der Getränke-Hersteller meldete niedrigere Quartalsumsätze und -gewinne, da die Kunden, vor allem hispanische Verbraucher, weiterhin weniger Bier kaufen. Die Ergebnisse übertrafen jedoch die Markterwartungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)

