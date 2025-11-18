ANALYSE-FLASH: RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU (MTU Aero Engines) beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
Alle: Alle Empfehlungen