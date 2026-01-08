DAX25.237 +0,4%Est505.980 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.534 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1637 -0,2%Öl63,38 +1,1%Gold4.495 +0,4%
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral'

09.01.26 14:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
382,40 EUR -9,10 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14:16MTU Aero Engines NeutralUBS AG
06.01.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
02.01.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
