Dow schließt fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte

08.01.26 22:34 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse leicht zugelegt. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag herrschte jedoch Zurückhaltung.

Unternehmensnachrichten waren erneut dünn gesät. MTU zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Triebwerksspezialist eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro begeben will.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.188 25.127 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 16:35 ET (21:35 GMT)

