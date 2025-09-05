MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,61 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
382,70 €
|Abst. Kursziel*:
4,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
382,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
413,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
