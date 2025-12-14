So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:25 0,63 Prozent auf 89.701,85 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 90.271,78 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 28,7 Prozent.
Nach 81,55 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,39 Prozent auf 80,42 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,57 Prozent auf 3.097,89 US-Dollar, nach 3.115,61 US-Dollar am Vortag.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 0,83 Prozent auf 576,13 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 580,93 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Ripple-Kurs 0,84 Prozent schwächer bei 2,007 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,024 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,44 Prozent auf 411,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 413,73 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Cardano um 1,67 Prozent auf 0,4041 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4110 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird Stellar bei 0,2345 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2380 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 1,60 Prozent auf 0,2755 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2712 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 891,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 897,24 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1372 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1391 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,21 Prozent auf 131,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 133,24 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,93 Prozent auf 13,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,38 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,17 Prozent auf 13,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,74 US-Dollar wert.
Nach 1,605 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagmittag um 0,68 Prozent auf 1,594 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com