DAX 23.887 -0,3%ESt50 5.641 -0,3%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,91 +0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.296 +0,9%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,27 -0,1%Gold 3.974 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose
Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
366,30 EUR -1,30 EUR -0,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,07 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

13:36 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
366,30 EUR -1,30 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach Auswertung ihres Trackers für die GTF-bedingten Aircrafts on Ground (AoG) - also diejenigen Flugzeuge, die wegen des Triebwerktyps am Boden bleiben und zum Service müssen. Die Anzahl sei für ihren Geschmack weiterhin zu hoch, aber zumindest gebe es einen Silberstreif am Horizont. Denn die Maschinen kehrten zuletzt immer schneller in den Flugbetrieb zurück./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
365,40 €		 Abst. Kursziel*:
36,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
366,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,50%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
421,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

13:36 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Vormittag nach
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten
finanzen.net Schwacher Handel: DAX liegt zum Start im Minus
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen