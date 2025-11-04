MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,07 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach Auswertung ihres Trackers für die GTF-bedingten Aircrafts on Ground (AoG) - also diejenigen Flugzeuge, die wegen des Triebwerktyps am Boden bleiben und zum Service müssen. Die Anzahl sei für ihren Geschmack weiterhin zu hoch, aber zumindest gebe es einen Silberstreif am Horizont. Denn die Maschinen kehrten zuletzt immer schneller in den Flugbetrieb zurück./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
365,40 €
|Abst. Kursziel*:
36,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
366,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,50%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
421,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|13:36
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
