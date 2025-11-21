MTU Aero Engines sammelt in Dubai Order für über 400 Mio Dollar ein
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai Aufträge von Fluggesellschaften mit einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Millionen US-Dollar verbucht. Den größten Einzelauftrag platzierte laut Mitteilung des DAX-Konzerns aus München die Airline Emirates. Sie orderte für neu bestellte Boeing 777X insgesamt 130 GE9X-Triebwerke. MTU steuert zum GE9X das Turbinenzwischengehäuse bei und kommt den Angaben zufolge auf einen Programmanteil von 4 Prozent.
60 GEnx-Triebwerke bestellte Flydubai für seine 787-9-Flotte. Hier beläuft sich der MTU-Anteil für das Turbinenzwischengehäuse auf 6,5 Prozent.
Helvetic Airlines orderte 3 Embraer E195-E2. Sie werden exklusiv von der Getriebefanversion PW1900G angetrieben, an der MTU mit 15 Prozent beteiligt ist.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen