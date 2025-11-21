DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,36 -6,4%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
MTU Aero Engines sammelt in Dubai Order für über 400 Mio Dollar ein

21.11.25 09:17 Uhr
DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai Aufträge von Fluggesellschaften mit einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Millionen US-Dollar verbucht. Den größten Einzelauftrag platzierte laut Mitteilung des DAX-Konzerns aus München die Airline Emirates. Sie orderte für neu bestellte Boeing 777X insgesamt 130 GE9X-Triebwerke. MTU steuert zum GE9X das Turbinenzwischengehäuse bei und kommt den Angaben zufolge auf einen Programmanteil von 4 Prozent.

60 GEnx-Triebwerke bestellte Flydubai für seine 787-9-Flotte. Hier beläuft sich der MTU-Anteil für das Turbinenzwischengehäuse auf 6,5 Prozent.

Helvetic Airlines orderte 3 Embraer E195-E2. Sie werden exklusiv von der Getriebefanversion PW1900G angetrieben, an der MTU mit 15 Prozent beteiligt ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)

mehr Analysen