MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 355,60 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 355,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 357,30 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 353,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.676 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. 12,35 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 42,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 402,64 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

