MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 350,20 EUR ab.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 350,20 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 345,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 346,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.403 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.
MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 402,64 EUR.
Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,58 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
