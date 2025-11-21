MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 353,90 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 353,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 355,20 EUR. Mit einem Wert von 346,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.351 MTU Aero Engines-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 399,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,47 Prozent Luft nach unten.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 402,64 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

