DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.340 -2,4%Euro1,1515 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

MÄRKTE USA/Deutliche Erholung - Hoffnung auf Dezember-Zinssenkung gestiegen

21.11.25 22:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gap Inc.
22,31 EUR 1,76 EUR 8,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
585,70 EUR 16,00 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,16 EUR -1,58 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
147,36 EUR 7,94 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Wall Street hat sich zum Wochenschluss von den Vortagesverlusten erholt und im Plus geschlossen. Für deutlichen Rückenwind sorgte die Rede von John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank von New York, der die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank beim nächsten Zinsentscheid am 10. Dezember am Leben hielt. Eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" könnte gerechtfertigt sein, um die Zinssätze näher an einen neutralen Bereich heranzuführen", die das Wachstum weder ankurbele noch bremse, so Williams. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung stieg laut FedWatch-Tool der CME von etwa 40 Prozent vor seiner Rede auf über 70 Prozent.

Wer­bung

Die Kursgewinne bildeten den Abschluss einer volatilen Woche, in der die Anleger über hohe Technologiebewertungen und aggressive Ausgabenpläne für künstliche Intelligenz debattiert hatten. Der Dow-Jones-Index legte um 1,1 Prozent auf 46.245 Punkte zu, auch dank Kursgewinnen bei Sherwin-Williams (+2,8 Prozent), Merck & Co (+2,9 Prozent) und Home Depot (+3,4 Prozent). Der S&P kletterte um 1 Prozent auf 6.603 Punkte. Für den Nasdaq-Composite ging es 0,8 Prozent nach oben. Den 2.228 (Donnerstag: 669) Kursgewinnern an der Nyse standen 540 (2.115) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen (47) 60 Titel.

Die Erholung reichte jedoch nicht aus, um die starken Rückgänge zu Beginn der Woche wettzumachen. Alle drei großen Indizes haben in den letzten fünf Tagen deutlich Federn lassen müssen, der Dow-Jones-Index verlor 1,9 Prozent, der S&P-500-Index 2 Prozent unter der Nasdaq-Composite 2,7 Prozent. Der Tech-Sektor blieb in dieser Woche angeschlagen und verzeichnete einen Wochenverlust von über 4 Prozent. Die jüngsten Ängste der Anleger hatten den hochfliegenden Tech-Aktien und anderen als riskant angesehenen Vermögenswerten wie Bitcoin, die weiterhin unter Druck standen, einen Dämpfer verpasst. Der Cboe-Volatilitätsindex, das Angstbarometer der Wall Street, schwächte sich ab, blieb aber auf einem hohen Niveau nahe 24.

Bei den Einzelwerten stiegen Intel stieg um 2,6 Prozent. CEO Lip-Bu Tan wies Gerüchte zurück, wonach ein kürzlich eingestellter Mitarbeiter von Taiwan Semiconductor Manufacturing Firmendaten des taiwanesischen Chipherstellers entwendet habe. Lokale Medien berichteten diese Woche, dass taiwanesische Beamte gegen den Mitarbeiter ermitteln, der im Oktober zu Intel kam. Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly überschritt am Freitag dank der Kursgewinne die Marke von 1 Billionen Dollar, die Aktie schloss mit einem Plus von 1,6 Prozent. Das Unternehmen ist der einzige Arzneimittelhersteller, der diesen Meilenstein erreicht hat, und eines von insgesamt nur 10 Unternehmen in dieser Sphäre.

Wer­bung

Bei den Einzelhandelswerten gewann die Gap-Aktie 8,2 Prozent, nachdem der Bekleidungseinzelhändler den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hat. Der Einzelhändler Ross Stores hat besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen veröffentlicht und ebenfalls den Ausblick angehoben. Der Kurs stieg um 8,4 Prozent. Die Quartalsergebnisse des Finanztechnologieunternehmens Intuit übertrafen die Prognosen, angetrieben durch die Nachfrage nach KI von mittelständischen Unternehmen. Die Aktien verbesserten sich um 4 Prozent.

Auf der Verliererseite standen Oracle, die weiter unter den Befürchtungen einer möglichen KI-Blase litten. Zum Teil liegt das daran, dass der Konzern eine beträchtliche Schuldenlast angehäuft hat, um seine amtemberaubenden Umsatzprognosen zu erfüllen. Die Aktie verlor 5,6 Prozent.

Dollar-Erholung - Brent-Öl gibt deutlicher nach

Der Dollar holt seine Vortagesabgaben wieder auf. Der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Experten sind sich uneinig, ob das jüngste Beschäftigungswachstum für eine geldpolitische Lockerung zu stark oder für eine restriktive Haltung zu schwach ist. Laut CME gehen die meisten Wetten an den Terminmärkten jedoch von einer Beibehaltung der Zinsen im Dezember aus.

Wer­bung

Der Goldpreis erholte sich zwar von zwischenzeitlichen Abgaben, blieb aber volatil und zeigte sich zur Schlussglocke mit einem Minus von 0,2 Prozent. "Das Beschäftigungswachstum in den USA hat im September die Erwartungen übertroffen, aber die Arbeitslosenquote ist weiter gestiegen", so die Analysten von ANZ. "Dies unterstreicht die anhaltende Fragilität des Arbeitsmarktes."

Der Ölpreis fiel weiter zurück. Die Notierung für Brent büßte 1,5 Prozent ein, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugestimmt hat, an einem von den USA entworfenen Friedensplan zu arbeiten, wodurch sich die geopolitischen Bedenken reduzieren. Zudem könnte durch ein Embargo-Ende vermehrt russisches Öl an den Markt kommen und für ein Überangebot sorgen, heißt es.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 4 Basispunkte auf 4,063 Prozent. Hier belastete weiter die Unsicherheit über die US-Zinssätze und die Angst vor einer möglichen AI-Blase habe die Nachfrage nach Staatsanleihen angetrieben, sagte ein Händler.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.245,41 +1,1% 493,15 +7,5%

S&P-500 6.602,99 +1,0% 64,23 +11,2%

NASDAQ Comp 22.273,08 +0,8% 195,03 +15,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1514 -0,1% 1,1530 1,1531 +11,3%

EUR/JPY 180,11 -0,8% 181,56 181,70 +11,4%

EUR/CHF 0,9305 +0,2% 0,9290 0,9296 -1,0%

EUR/GBP 0,8788 -0,4% 0,8819 0,8805 +6,5%

USD/JPY 156,42 -0,7% 157,47 157,57 +0,1%

GBP/USD 1,3102 +0,2% 1,3073 1,3095 +4,5%

USD/CNY 7,0808 -0,2% 7,0946 7,0929 -1,6%

USD/CNH 7,1039 -0,2% 7,1178 7,1174 -3,0%

AUS/USD 0,6458 +0,2% 0,6448 0,6476 +4,1%

Bitcoin/USD 85.237,55 -3,1% 87.965,70 89.496,15 -7,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 62,46 63,38 -1,5% -0,92 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.066,77 4.076,85 -0,2% -10,09 +55,4%

Silber 50,01 50,65 -1,3% -0,64 +75,1%

Platin 1.323,07 1.315,77 +0,6% 7,30 +50,2%

Kupfer 4,94 4,97 -0,7% -0,03 +20,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 16:43 ET (21:43 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Gap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen