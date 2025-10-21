DAX24.319 +0,3%Est505.695 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -4,5%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.520 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl61,35 +0,7%Gold4.225 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Anleger zwischen Optimismus und Skepsis bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Anleger zwischen Optimismus und Skepsis bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Rüstungsausgaben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

21.10.25 14:09 Uhr
Airbus-Aktie auf Rekordflug: Positive Meldungen aus der Branche treiben an | finanzen.net

Die Aktien von Airbus haben am frühen Dienstagnachmittag erneut einen Rekordhoch erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,60 EUR 4,05 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
365,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
145,52 EUR 7,00 EUR 5,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In der Spitze zog der Kurs der Airbus-Aktie um bis zu 2,4 Prozent auf 208,50 Euro an. Zuletzt ging es via XETRA um 1,77 Prozent aufwärts auf 207,45 Euro. Positive Nachrichten aus dem Luftfahrtsektor stützten. So hob der US-Konzern GE Aerospace (ex General Electric) die Prognose an und auch der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX (Raytheon Technologies) wurde optimistischer.

Wer­bung

Davon profitierten im DAX nicht nur Airbus. Auch MTU (MTU Aero Engines) zogen an der DAX-Spitze kräftig an. Wie Medien berichteten, will außerdem der italienische Rüstungskonzern Leonardo am Dienstag ein Joint-Venture mit Airbus im Satellitengeschäft verkünden. Airbus gewannenzuletzt 2,1 Prozent. MTU verteuerten sich um 3,2 Prozent, blieben damit aber unter ihrem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekord bei fast 400 Euro.

Die Airbus-Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Dienstag baute die Aktie ihr Jahresplus auf mehr als ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex DAX in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von mehr als 200 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um rund 90 Prozent zulegte.

Wer­bung

Mit einem Börsenwert von rund 165 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (SAP SE) (293 Mrd Euro) und Siemens (193 Mrd) wert.

/ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: Raytheon Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen