Airbus-Aktie: Französische Kartellwächter erlauben Übernahme von Spirit-Werken
Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden.
Werte in diesem Artikel
Der europäische Flugzeughersteller Airbus ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit AeroSystems -Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit.
DOW JONES
