Airbus-Aktie: Französische Kartellwächter erlauben Übernahme von Spirit-Werken

16.10.25 20:14 Uhr

Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit AeroSystems -Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit. DOW JONES

