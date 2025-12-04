DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.447 ±-0,0%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Bundestag lehnt AfD-Antrag auf Weimers Entlassung ab

04.12.25 15:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit einen Antrag der AfD auf Entlassung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) abgelehnt. Dafür stimmte nur die AfD, alle anderen Fraktionen votierten dagegen.

Wer­bung

In dem Antrag nahm die AfD Bezug auf Medienrecherchen zu der von Weimer gegründeten Weimer Media Group und deren Ludwig-Erhard-Gipfel. Dieser biete den Berichten zufolge "privilegierte Begegnungen mit Mitgliedern der Bundesregierung" an. Die AfD sprach vom Anschein, Zugang zu Regierungsmitgliedern sei womöglich käuflich.

Weimer hatte Funktionen und Stimmrechte im Verlag mit Eintritt in die Regierung abgegeben. Zuletzt kündigte er an, seine Unternehmensanteile von 50 Prozent einem Treuhänder zu übergeben. Die andere Hälfte der Firma gehört seiner Frau.

CSU: Kein "tadelswertes Verhalten"

In der Bundestagsdebatte forderten Rednerinnen und Redner von Union, SPD, Grünen und Linken Transparenz. So sagte etwa die CDU-Politikerin Ottilie Klein, sie vertraue darauf, dass "Wolfram Weimer alle Vorwürfe, die im Raum stehen, aufklären wird". Grüne und Linke übten auch inhaltliche Kritik an Weimers Kulturpolitik, während CDU und CSU Weimers Bilanz verteidigten.

Wer­bung

Wenige Redebeiträge gingen auf die Vorwürfe selbst ein. Der CSU-Politiker Michael Frieser legte sich allerdings fest, dass hinter den Vorwürfen gegen Weimer "weder eine Verfehlung noch in irgendeiner Weise ein tadelswertes Verhalten steckt".

Weimer selbst ergriff nicht das Wort. Er war auch nur zeitweise anwesend, wegen eines zeitgleichen Termins im Ältestenrat, wie Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte./vsr/DP/men