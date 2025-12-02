Airbus Aktie
Marktkap. 152,02 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen für 2025 mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry hob am Mittwoch die gleichzeitig beibehaltenen Finanzziele des Flugzeugbauers hervor. An den Markterwartungen für 2025 erwartet er folglich keine größeren Veränderungen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
196,50 €
|Abst. Kursziel*:
22,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
196,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,01%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|11:36
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
