Airbus Aktie

WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

09:16 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb Douglas S Harned in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Airbus habe betont, diese beeeinträchtigten die Sicherheit nicht. Wo sich die Dicke der Rumpfteile der unteren Toleranzgrenze nähere, seien langfristig allerdings Materialermüdungserscheinungen möglich, was Kompensationszahlungen an Kunden nötig machen könnte. Zudem brauche Airbus nach den überraschend schwachen November-Flugzeugauslieferungen im Dezember einen Rekord, um die eigene Planung zu erfüllen. Werde diese knapp verfehlt, wäre das aber kein Drama./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
191,34 €		 Abst. Kursziel*:
28,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
192,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
Analyst Name:
Douglas S Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

