Airbus Aktie
Marktkap. 161,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb Douglas S Harned in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Airbus habe betont, diese beeeinträchtigten die Sicherheit nicht. Wo sich die Dicke der Rumpfteile der unteren Toleranzgrenze nähere, seien langfristig allerdings Materialermüdungserscheinungen möglich, was Kompensationszahlungen an Kunden nötig machen könnte. Zudem brauche Airbus nach den überraschend schwachen November-Flugzeugauslieferungen im Dezember einen Rekord, um die eigene Planung zu erfüllen. Werde diese knapp verfehlt, wäre das aber kein Drama./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
191,34 €
|Abst. Kursziel*:
28,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
192,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
|
Analyst Name:
Douglas S Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|09:16
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09:16
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09:16
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)