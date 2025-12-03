Einstufung im Blick

Die detaillierte Analyse des Airbus SE-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen für 2025 mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry hob am Mittwoch die gleichzeitig beibehaltenen Finanzziele des Flugzeugbauers hervor. An den Markterwartungen für 2025 erwartet er folglich keine größeren Veränderungen.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 196,74 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 135.230 Airbus SE-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 30,2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet.

