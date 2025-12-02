DAX 23.775 +0,3%ESt50 5.708 +0,4%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,45 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.799 +1,6%Euro 1,1661 +0,3%Öl 63,26 +1,4%Gold 4.199 -0,2%
Airbus Aktie

196,70 EUR +5,48 EUR +2,87 %
STU
196,82 EUR +5,66 EUR +2,96 %
GVIE
Marktkap. 152,02 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

11:36 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
196,70 EUR 5,48 EUR 2,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
195,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
196,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,93%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

