AKTIEN IM FOKUS 2: Airbus weiter erholt - Gekapptes Lieferziel schockt nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung des Auslieferungsziels für dieses Jahr durch Airbus (Airbus SE) hat den Aktienkurs am Mittwoch nur vorbörslich belastet. Im regulären Xetra-Handel weiteten die Papiere des Flugzeugbauers und Rüstungskonzerns ihre Erholung vom Montagsschock aus. Zuletzt lagen sie mit gut 2 Prozent Plus auf 195 Euro sogar wieder über ihrer 100-Tage-Linie, einem Barometer für den mittel- bis längerfristigen Trend.
Damit schmilzt der Wochenverlust auf unter 5 Prozent ab. Eine wichtige technische Unterstützung bietet die exponentielle 200-Tage-Linie bei knapp unter 183 Euro, sie hatte die Aktie beim jüngsten Kursrutsch gestützt.
Nach Bekanntwerden technischer Mängel am Montag sei die Senkung des Auslieferungsziels "keine große Überraschung mehr", sagte ein Händler. Die in diesem Jahr nicht ausgelieferten Flugzeuge dürften 2026 auf den Markt kommen. Ein weiterer Börsianer hob zudem die unveränderte Finanzprognose hervor. Mit dem niedrigeren Auslieferungsziel sei praktisch lediglich das Enttäuschungsrisiko gesunken. Denn mit einer Verlagerung der Auslieferungen ins Jahr 2026 könne man leben.
Auch Analyst David Perry von JPMorgan stellte klar, dass er nach den Neuigkeiten nicht mit größeren Veränderungen der Markterwartungen rechnet./ag/bek/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
