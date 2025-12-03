DAX23.806 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt auf den höchsten Stand seit Mai 2023

03.12.25 10:28 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Mai 2023. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg ebenfalls auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Wert legte um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte zu. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden./jsl/jha/