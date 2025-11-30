Airbus Aktie
Marktkap. 161,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Flugzeugbauer mit dem Hinweis auf ein notwendiges, kritisches Software-Update für rund 6.000 A320-Maschinen die Sicherheit in den Vordergrund gestellt habe und die Fluggesellschaften rasch reagiert hätten, wertet Analyst Christophe Menard positiv. Rund 15 Prozent der Maschinen bräuchten aber ein Hardware-Update, und die finanziellen Auswirkungen für Airbus würden noch geprüft, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
228,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
197,02 €
|Abst. Kursziel*:
15,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
188,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|11:16
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
