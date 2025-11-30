DAX 23.560 -1,2%ESt50 5.645 -0,4%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.504 -4,4%Euro 1,1628 +0,3%Öl 63,31 +0,2%Gold 4.254 +0,9%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
188,82 EUR -5,18 EUR -2,67 %
STU
190,40 EUR -13,55 EUR -6,64 %
GVIE
Marktkap. 161,39 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:51 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
188,82 EUR -5,18 EUR -2,67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Flugzeugbauer mit dem Hinweis auf ein notwendiges, kritisches Software-Update für rund 6.000 A320-Maschinen die Sicherheit in den Vordergrund gestellt habe und die Fluggesellschaften rasch reagiert hätten, wertet Analyst Christophe Menard positiv. Rund 15 Prozent der Maschinen bräuchten aber ein Hardware-Update, und die finanziellen Auswirkungen für Airbus würden noch geprüft, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

11:16 Airbus Outperform RBC Capital Markets
10:51 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:41 Airbus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Airbus Outperform Bernstein Research
07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

