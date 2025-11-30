JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

16:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus