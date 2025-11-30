Airbus Aktie
Marktkap. 161,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
193,16 €
|Abst. Kursziel*:
24,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
193,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
