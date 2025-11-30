DAX 23.591 -1,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.376 -0,5%Top 10 Crypto 11,37 -8,7%Nas 23.219 -0,6%Bitcoin 73.357 -5,9%Euro 1,1630 +0,3%Öl 63,26 +0,1%Gold 4.235 +0,5%
Airbus Aktie

193,48 EUR -0,52 EUR -0,27 %
STU
179,50 CHF -10,98 CHF -5,77 %
BRX
Marktkap. 161,39 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

16:06 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
193,48 EUR -0,52 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
193,16 €		 Abst. Kursziel*:
24,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
193,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

16:06 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 Airbus Outperform RBC Capital Markets
10:51 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:41 Airbus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

