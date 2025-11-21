DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
Airbus im Fokus
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
200,15 EUR -3,00 EUR -1,48 %
STU
187,27 CHF -1,73 CHF -0,91 %
BRX
Marktkap. 160,05 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
Bernstein Research

Airbus SE Outperform

10:36 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
200,15 EUR -3,00 EUR -1,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
201,55 €		 Abst. Kursziel*:
21,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
200,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name:
Douglas S Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:36 Airbus Outperform Bernstein Research
07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

