Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von LEG bei unverändertem Kursziel von 78 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,70 €		 Abst. Kursziel*:
20,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,72%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:36 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
14.11.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

