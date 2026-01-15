DAX25.315 -0,2%Est506.027 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.386 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC im Fokus
Top News
KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Gesamtjahr

Fraport-Aktie freundlich: Passagier-Vorgaben nach Prognosen-Senkung erreicht

16.01.26 09:37 Uhr
Fraport-Aktie fester: Fraport-Aktie: Passagier-Ziele nach Prognosen-Senkung erfüllt | finanzen.net

Fraport hat im Dezember weiter Zuwächse beim Passagieraufkommen erzielt, was im Gesamtjahr insgesamt zu einem moderaten Anstieg führte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
75,30 EUR 1,05 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Allerdings liegt der deutsche Markt weiter "auf den hinteren Plätzen in Europa bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie", so Fraport-Chef Stefan Schulte. Frankfurt habe 2025 beim Passagieraufkommen noch 10 Prozent unter den Vorkrisenwerten gelegen.

Wer­bung

Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, flogen im Dezember 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt, 5,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Gesamtjahr 2025 betrug das Passagieraufkommen in Frankfurt 63,2 Millionen Fluggäste, ein Plus von 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Das entspricht auch der zuletzt auf 63 Millionen Fluggäste gesenkten Erwartung von Seiten des Unternehmens.

Im Dezember stieg die Zahl der Flugbewegungen um 4,2 Prozent auf 34.711 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,2 Millionen Tonnen, entsprechend einem Zuwachs von 2,2 Prozent zum Dezember 2024. Das Cargo-Volumen stieg um 2,6 Prozent auf 173,610 Tonnen.

Im Gesamtjahr verzeichneten die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio durchweg Zuwächse, zum Teil zweistellig. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen 2025 um 10,6 Prozent, im Dezember betrug das Plus 18,7 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 13,7 Millionen Passagieren auf ein Plus von 43,2 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.

Wer­bung

An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 3,0 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt, im Dezember allein betrug der Zuwachs 9,4 Prozent. Den türkischen Flughafen Antalya nutzten 2,3 bzw 6,4 Prozent mehr Passagiere.

Fraport hatte im Dezember angekündigt, für 2025 nach sechsjähriger Durststrecke wieder eine Dividende auszuschütten. Sie soll 1,00 Euro je Aktie betragen. Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie und deren Folgen hatte Fraport für die Geschäftsjahre 2019 bis 2024 keine Dividende ausgeschüttet.

Die Fraport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel 0,54 Prozent auf 74,4 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
09:51Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
15.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:51Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen