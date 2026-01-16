DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.886 -0,9%Euro1,1645 +0,5%Öl64,15 -0,1%Gold4.671 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie: Chancen und Risiken nach dem kräftigen Kursanstieg D-Wave Quantum-Aktie: Chancen und Risiken nach dem kräftigen Kursanstieg
JPMorgan-Aktie: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen JPMorgan-Aktie: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings

19.01.26 20:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
71,62 EUR -0,62 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
79,50 EUR -1,90 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel (Wendel InvestissementAct) werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. Die dem Finanzinvestor gehörende Firma stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt.

Wer­bung

Ob es zu einer Einigung mit Wendel beziehungsweise zu einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen, teilte Henkel weiter mit. Auch müssten die Gremien einem möglichen Erwerb zustimmen. Darüber hinaus bedürfe der Vollzug der möglichen Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Henkel-Vorzugsaktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft nach der Veröffentlichung nur leicht unter Druck./he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
13:56Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:56Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
09.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
08.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen