Frankfurter Flughafen bleibt trotz Zuwächsen weit unter Vor-Corona-Niveau

16.01.26 07:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
75,30 EUR 1,05 EUR 1,41%
News
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere Deutschlands größten Airport genutzt hatten.

Fraport-Chef Stefan Schulte hatte seine Passagierprognose im November von bis zu 64 Millionen auf rund 63 Millionen Fluggäste gekappt. Besser lief es an den Auslandsflughäfen des Konzerns. Die Airports im türkischen Antalya und Perus Hauptstadt Lima sowie die 14 griechischen Regionalflughäfen erreichten bei den Passagierzahlen 2025 neue Höchstwerte. Im Gesamtkonzern stieg das Passagieraufkommen um 5,3 Prozent auf 183,7 Millionen Passagiere./stw/jha/

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
05.01.2026Fraport SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
15.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

